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04 Eylül 2023 Pazartesi 23:40:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 23:40:00

Kahramanmaraş'ta garaj inşaatı çöktü: 2 yaralı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat halindeki garajın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Gülden Sokak'ta bir evin bahçesine inşa edilen garajın beton kalıplarını sökmek isteyen M.A. ve İ.A, çökme sonucu enkaz altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, enkaz altında kalan başkalarının da olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : kahramanmaraş inşaat yaralı
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