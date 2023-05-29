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29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:08:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:08:00

Kahramanmaraş'ta fırtına: Ev ve ahırların çatısı uçtu

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli fırtına 25 haneli mezrada birçok ev ve ahırın çatısı uçtu, araçlar hasar gördü, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Elbistan'da öğlenden sonraki sağanak ve şiddetli fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Uncular Mahallesi'nin Akkaya mezrasında fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Fırtına nedeniyle araçlarda ve tarım aletlerinde de hasar oluştu. Fırtına, römorkları ve sulama tankerlerini de ters çevirerek kullanılamaz hale getirdi.

AFAD ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespiti yapacağı öğrenildi.

"BİZ DEPREM ZANNETTİK"

Yaşadıkları dehşeti anlatan mezra sakinleri, "Depremden kötüydü. Mahalleyi doğradı. Dağa kadar bahçe kalmadı. Çatılar 500 metre yukarılara götürmüş. Arabaları patlatmış. Kayısı bahçelerimiz zarar gördü. Erikler döküldü. Ağaçlar kökünden söküldü. Birçok bahçede ağaçlar kökünden söküldü. Yüzlerce ağacımız gitti. Kayısı falan kalmadı. Yukarıdan geldi, biz deprem zannettik. Sonucunda da yıkımı yaşadık. Ahırların ve evlerin çatısı uçtu" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini bir kadın da canını son anda kurtardığını belirterek, "Tufan oldu. Rüzgar geldi. Neye uğradığımı bilmedim. Beni kaldırdı yere çarptı. Çok korktum" şeklinde konuştu.

Evinin çöken tavanının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu anlatan bir mahalle sakini de, "Fırtınada evdeydim. Çatı uçtu. Dışarı çıkacaktım o sırada tavan çöktü. 10 saniyede bu hale geldik. Büyük hasar var. Hiçbir şey bırakmadı" dedi.

"25 HANENİN KOMPLE ÇATILARI UÇMUŞ DURUMDA"

Mahalle muhtarı Yusuf Güllü, "25 hanenin komple çatıları uçmuş durumda. Hayvanlar ve ağıllarda da sıkıntı var. Bir tane vatandaşımızı hortum ayağa kaldırmış. Yere vurunca da ayağını kırmış. Hastanede şu an. Arılar telef oldu. Kayısı bahçelerimizde hasar ciddi boyutta. İlgililere haber verdik. Hasar tespit çalışmaları başlayacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Büyük bir felaket yaşandı" dedi.

Etiketler : Fırtına Kahramanmaraş afad
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