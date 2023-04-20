VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü
Fas açıklarında 8 Nisan'dan beri 552 düzensiz göçmen kurtarıldı
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Bayraktar Kızılelma 8. uçuş testini başarıyla tamamladı
Pentagon, ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinin tahliyesine hazırlanıyor
20 Nisan 2023 Perşembe 18:51:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 18:51:00

Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.

Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

Etiketler : Kahramanmaraş hortum Deprem
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği
Anlamlı konser

Anlamlı konser
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
Konyalım'a yeni yorum

Konyalım'a yeni yorum
Yaralara Yeşilçam desteği

Yaralara Yeşilçam desteği
1 milyon liralık değişim

1 milyon liralık değişim
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz
Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX