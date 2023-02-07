Kahramanmaraş'ta anne, baba ve kızı kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, Trabzon Caddesi'ndeki Sabancı Apartmanı'nın enkazından anne ve babasıyla bir kız çocuğu kurtarıldı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, ekiplerin çalışması sonucu 3 kişinin kurtarılmasını sosyal medya hesabından "Kurtardık, hamdolsun" paylaşımıyla duyurdu.

Görüntülerde enkazdan kurtarılan vatandaşların battaniyelere sarılması yer alıyor.

Yaklaşık 3 saat önce de Trabzon Caddesi'nde bir apartmanın enkazından çıkardıkları bir kişiye botlarını veren itfaiye personelleri, çalışmalarına devam ediyor.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 6 personel ve 2 araçla Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.