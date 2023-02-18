Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 18, 2023
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/NhTUBIYm4l
18.02.2023, 22:47:08 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
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