Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 7,55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-05
Saat:17:52:28 TSİ
Enlem:37.977 N
Boylam:36.333 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/4FRbo4FWvI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi