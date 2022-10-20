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20 Ekim 2022 Perşembe 20:41:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 20:41:00

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 5,28 kilometre derinlikte meydana geldi.

Etiketler : Kahramanmaraş Deprem AFAD
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