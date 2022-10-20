Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 5,28 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 20, 2022
Kahramanmaraş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.