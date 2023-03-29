Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 20.05'te olan deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-29
Saat:20:05:55 TSİ
Enlem:37.936 N
Boylam:36.286 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/aqZg0iOzu2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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