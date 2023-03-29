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29 Mart 2023 Çarşamba 20:19:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 20:19:00

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem oldu.

Saat 20.05'te olan deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : türkiye afet acil durum

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