Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosiller bulundu

  • Bist 100
    95.151
  • Dolar
    5,7665
  • Euro
    6,5554
  • Altın
    261,3183
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı İstanbul su tüketiminde rekor kırdı
Adrese dayalı liseler 2019 listesi! 2019 lise taban puanları haberimizde! Adrese dayalı liseler 2019 listesi! 2019 lise taban puanları haberimizde!
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den "uluslararası soruşturma" çağrısı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den "uluslararası soruşturma" çağrısı
Rusya'da kritik 'S-400' açıklaması: İlk teslimata yüzde 99 hazırız Rusya'da kritik 'S-400' açıklaması: İlk teslimata yüzde 99 hazırız
Vahşi cinayetin sebebi ortaya çıktı: Ahlaksız ilişkisini yaşayabilmek için aldattığı eşini öldürttü Vahşi cinayetin sebebi ortaya çıktı: Ahlaksız ilişkisini yaşayabilmek için aldattığı eşini öldürttü
Beşiktaş, Tlyer Boyd ile anlaşmaya yakın Beşiktaş, Tlyer Boyd ile anlaşmaya yakın
MKE Ankaragücü'nde kongre kararı alındı MKE Ankaragücü'nde kongre kararı alındı
Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak? Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak?
Son dakika... Hadımköy'de fabrikada yangın çıktı Son dakika... Hadımköy'de fabrikada yangın çıktı
Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın
Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon liraya yaklaştı Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon liraya yaklaştı
Çanakkale'de kahreden olay! Küçük kızı ile birlikte feci şekilde can verdiler... Çanakkale'de kahreden olay! Küçük kızı ile birlikte feci şekilde can verdiler...
10 milyon liralık vurgun yaptı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı 10 milyon liralık vurgun yaptı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı
Lazio, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeye hazırlanıyor Lazio, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeye hazırlanıyor
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi... Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi...
Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar? Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar?
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya uyarı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya uyarı
Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddialarına menajeri yanıt verdi Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddialarına menajeri yanıt verdi
Son dakika... Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le bir araya geldi. Son dakika... Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le bir araya geldi.
Antalya'nın ardından İzmir'de de fayton devri kapandı Antalya'nın ardından İzmir'de de fayton devri kapandı
'Çivisiz cami' yıllara meydan okuyor 'Çivisiz cami' yıllara meydan okuyor
Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 13:55 | Çarşamba

Kahramanmaraş'ta 35 milyon yıllık fosiller bulundu

Kahramanmaraş'ta araştırma için yola çıkan Kültür ve Turizm Platformu ekibi, yaptıkları gezide 35 milyon yıllık olduğu düşünülen fosillere ulaştı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli Mahallesi'nde yapılan araştırma gezisinde 35 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosiller bulundu.

Gezide bulunan deniz canlısı fosilleriyle ilgili olarak bölgede rastlanıldığı duyumunu üzerine harekete geçen platform ekibi, uzmanlarla beraber bölgede saha araştırması yaptı.

Araştırmada çok sayıda taşlaşmış deniz canlısı fosillerinin toprağın yüzeyinde, kayalarda ve taşlar üzerinde olduğu tespit edildi.

Torosların bir devamı olan bu bölgenin oluşum sürecinin 35 milyon yıl öncesine uzandığını düşünülüyor.

Çoğu zaman yol çalışması sırasında kazılan bölgelerde ortaya çıkan fosillerin, yaşı konusunda kesin bir tarih verilemiyor.

Toros Dağları’nın oluşum süreci dikkate alınarak Kahramanmaraş'ta bulunan fosillerin en az 35 milyon yıl öncesine ait olduklarının tahmin edildiği öğrenildi.

"İNSANLARIN HAYAL DÜNYASINI ZORLUYOR"

Bölgede rastladıkları fosillerin bir kısmını uzmanlara götürerek sorduklarını belirten Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek, "Fosillerin 35 milyon yıllık olduğunu öğrendiğimizde heyecanımız bir kat daha arttı. Fosillerin çoğu deniz canlılarıydı. Çok sayıda denizyıldızı, deniz kaplumbağası, deniz salyangozu, deniz kestanesi ve diğer deniz canlılarının taşlaşmış fosillerini gördük. 1500-2000 metre yükseklikte rastlamak gerçekten çok heyecan vericiydi. Bulunduğumuz bu dağların bir zamanlar deniz tabanı olduğu, insanın hayal dünyasını zorluyordu" dedi.

Bu fosillerin gün yüzüne çıkartılması gerektiğini belirten Kolutek, "Platform olarak elde ettiğimiz bulguları ilgili kurumlara ileterek bilgilerimizi paylaşacağız. Özellikle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzü, bu konuda hassasiyetle eğilmelerini istirham ediyoruz. Bu bölge ile ilgili bir an önce sonuç alıcı araştırmalar yapılmalı. Bölge bir an önce fosil sahası olarak resmen tescillenmeli, tanıtılmalı, duyurulmalıdır. Sonuç olarak 35 milyon yıllık fosillerimiz, turizmimize yeni bir değer olarak kazandırılmalıdır" diye konuştu.

Araştırma ekibinde yer alan Ali Avgın, bu bölgenin bir an önce tahrip edilmeden, ilgili kurumlar tarafından fosil sahası olarak tescillenmesi gerektiğini belirterek, "Üniversitemizin jeoloji bölümü bu bölge üzerine araştırma yapmalı. Akademisyenlerimiz, öğrencilerine yüksek lisans ve doktora tezleri vermeliler. Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgenin daha fazla tahrip edilmesine göz yumulmadan bir an önce tescil ederek, duyurmalı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'müz bölgenin tanıtımı ile ilgili girişimler yaparak turizm değerlerimize yeni bir değer olacak fosillerimizi kültür envanterimize dahil etmeliler" dedi.

İHA

 

Rusya S-400'lerin teslimatına "yüzde 99" hazır
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ