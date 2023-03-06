VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta depremin izleri siliniyor
Deprem fırsatçılarına geçit yok
"0,1 oy oranına sahip DP ile aynı pozisyona düştü"
İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
"Her seçimi kaybetmesiyle tanınır"
Türkiye'nin Hepsiburadası Uzun Vadeli Destek Sözü Veriyor, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gü...
Türk Cumhuriyetleri, yardımlarıyla depremde Türkiye'nin yanında oldu
Marmara Denizi'nde korkutan
Afet Bölgesinde Çocuk Şenlikleri
Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Milletimizin yüzüne nasıl bakacak?
Dikkat çeken Meral Akşener çıkışı: Bugün yarın istifasını bekleyebilirsiniz
Aslı Baykal'dan Akşener'e 'Önder Sav' hatırlatmalı uyarı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri sevindirdi
ABD ve İngiltere rahatsız: Erdoğan'la görüşmesini istemiyorlar
Yapılandırmada depremzeye ek paket
Altılı Masa'nın kaos vaat eden metnine tepki: Götüreceği yer siyasi istikrarsızlıktır
43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü bakın kim çıktı?
İstanbul Afet İletişim Planı ortaya çıktı
CHP'den HDP'nin çağrısına cevap
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa
Siyasi tarihte görülmemiş rezalet!
Trakya'ya deprem göçü!
Seçimde tek gündemim deprem
Hayat şarkısı
06 Mart 2023 Pazartesi 21:32:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 21:32:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinliğinin sığ olması yıkıcılığını arttırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin yer aldığı Alp-Himalaya deprem kuşağında depremlerin çoğunlukla yeryüzüne yakın yerlerde meydana geldiğini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de aynı şekilde oluştuğu için yıkımın daha büyük olduğunu söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birçok binanın yıkılmasına, binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olduğunu anımsattı.

Kaya, Türkiye'nin Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunduğunu anımsattı. Dünyadaki depremlerin büyük çoğunluğuna neden olan Pasifik deprem kuşağında daha çok derin depremlerin meydana geldiğini anlatan Kaya, Türkiye'nin de yer aldığı Alp-Himalaya deprem kuşağında sığ depremlerin görüldüğünü vurguladı.

Yeryüzüne yakın olan depremlerin yıkıcılığının daha yüksek olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Pasifik deprem kuşağında büyüklüğü 8'in üzerinde, derinliği 500 kilometreye kadar varan depremler oluyor, kuşkusuz 50 kilometrede de depremler yaşanıyor. Türkiye'nin yer aldığı Alp-Himalaya kuşağında genelde yer kabuğunun içinde olan depremler egemen. O yüzden çoğunlukla 50 kilometreden daha sığ. Türkiye özelinde bakarsak 20 kilometre derinliğe kadar olan 6 ve 8 büyüklük arasındaki depremleri görüyoruz. Bizim depremlerimiz oldukça sığ, yeryüzüne ulaşma mesafesi çok kısaldığı için ciddi bir yıkıcılık oranına sahip. Çok kısa bir yoldan yeryüzüne ulaştığı için bu sığ depremlerden çok daha fazla etkilenmiş oluyoruz."

- "FAYIN GEÇTİĞİ YERDE DEMİR YOLU BİR TEL GİBİ EĞİLDİ"

Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğü ve sığlığı nedeniyle ciddi bir yıkım yaşandığına dikkati çekti.

Aynı gün yaşanan iki büyük depremin 11 ili etkilediğini aktaran Kaya, "AFAD raporunda görüldüğü gibi merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem yerin 8,6 kilometre, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremler oldukça sığ depremlerdi. O kadar güçlü hareketler oldu ki fayın geçtiği yerde demiryolu bir tel gibi eğildi, ekmek kesiği gibi yollar kesiliyor. Çok güçlü depremler olduğu için hem yeryüzünü kırdı hem de bölgedeki yapılara büyük zarar verdi." dedi.

- "ARTÇILARIN 1 YIL KADAR DEVAM ETMESİ ÇOK NORMAL"

Prof. Dr. Kaya, depremlerin ardından binlerce artçı yaşandığını dile getirdi.

Artçıların bir süre daha devam edeceğini ve bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Büyük depremlerden sonra artçıların 1 yıl kadar devam etmesi çok normal. Aynı gün içinde iki büyük deprem yaşadığımız için artçı sayıları 15 bine kadar ulaştı ve bu sayı artacaktır. İki büyük depremde binalar yorgun hale geldiği için normalde hiç yıkım beklemediğimiz büyüklüğü 5 ve 6 arasındaki depremler de bile yıkımlar olabiliyor. Artçılar bir süre daha devam edecek ama büyüklüğü ve sıklığı giderek azalacak. Binaların yorgun olduğunu göz önüne alırsak evleri kullanmamak gerekiyor. Bir yandan binalardaki hasar oranları da tespit ediliyor. Sahadaki uzmanların ve idarecilerin uyarılarına göre hareket edilmesi gerekli."

Etiketler : Kahramanmaraş deprem derinlik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX