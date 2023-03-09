Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay...

Depremin ardından bölgedeki hayvanlara yönelik çalışma yürüten Adana merkezli Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği üyeleri, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'ndeki büyük hasar gören bir binada, Romeo ve Gottik isimli iki kedinin mahsur kaldığı ihbarını aldı.

Depremin 32. gününde kedileri kurtarmak için harekete geçen dernek üyeleri Görkem Ağdaş ve Emrah Kıvrık, hayvanları kendilerine çekmek için bina içine mama bırakıp kapanlar kurdu.

Ağdaş ve Kıvrık'ın birkaç gün takip ettiği kediler kapana yakalanmayınca, bulundukları binadan kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bina içinde dernek üyelerinden kaçan kedilerden "Gottik" depremin ardından yaklaşık 70-80 santimetre yükseklikte suyla dolan bodruma girdi.

Suyun içine giren Ağdaş ve Kıvrık, uzun uğraşlar sonucu "Gottik"i kurtarıp sahibine teslim etti. Binada kalan diğer kedinin de kurtarılması için yeniden kapan kuruldu.

MEYAKO Derneği veteriner teknikeri Görkem Ağdaş, AA muhabirine, iki kediyi kurtarmak için uzun süredir mücadele verdiklerini söyledi.

Kedileri bugün tekrar kontrol etmeye gittiklerinde seslerini duyduklarını belirten Ağdaş, kedilerden birinin farklı bodrum kata indiğini gördüklerini dile getirdi.

Ağdaş, bodrumun da depremden sonra suyla dolduğunu anlatarak, "Bodrumda bir metreye yakın su vardı. Bizden iyice korkunca kedi suyun içine girdi. Biz de artık bu kadar yaklaşmışken paçaları sıvadık. Biz de peşinden suya girdik. O kaçtı, biz kovaladık. Çok hırçın bir kedi. Bizi ısırdı ama suyun içinden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

"KEDİYİ GÖRÜNCE BÜTÜN AİLE AĞLADI"

Kedilerin depremden bu yana binada olduğunu öğrendiklerini vurgulayan Ağdaş, şunları kaydetti:

"Binadan aile çıkmış ama Gottik ve Romeo'ya ulaşamamışlar. Biz birkaç defa gittik baktık. Neredeyse her gün uğruyorduk. Kurtarmak bugün nasip oldu. Kedinin sahibi doktor. Kedisini görünce çok mutlu oldu, gözyaşlarını tutamadı. Onlar için büyük bir buluşma oldu. Romeo'yu da bugün yarın kapanla yakalamayı düşünüyoruz. Sahipleri Gottik'i alıp Mersin Taşucu'na götürdü. Orada veteriner hekim kontrollerini sağlayacaklar. Duruma göre onlarla tekrar iletişime geçeceğiz."

Ağdaş, ailenin çok sevindiğini dile getirerek, "Onlar da tabii o kediyi görünce bütün aile ağladılar. Çok değişik anlar yaşandı. Ev ağır hasarlıydı, biz de hemen girip çıkıyorduk önceki günlerde. Bugün sesi duyunca kurtarmaya karar verdik." diye konuştu.