Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk enkazdan "futbol sohbeti" eşliğinde çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, Adıyaman Sümenevler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

Çalışmalar sırasında ses duyan ekipler, depremin 62. saatinde 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak'a ulaştı.

Bulunduğu yerden kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

DİYALOGLAR TEBESSÜM ETTİRDİ

Bu arada kurtarma ekipleri, çocuğu enkaz altından çıkarmaya çalışırken bilincini açık tutmak amacıyla sohbet etti.

"Hangi takımlısın?" sorusuna "Galatasaray" cevabı alan ekipler futbol üzerine sohbete başladı. Ekipler, bir yandan çalışmalarını yaparken "Ya bırak Galatasaray'ı, gel Beşiktaşlı ol" diyerek şakalaştı.

Çalışmaları takip eden babanın "Ben de çok uğraştım ama Beşiktaşlı olmadı" demesinin ardından çevredeki bazı kişiler de "Karışmayın adama, lider takım bu." esprisini yaptı.

Çocuğun enkazdan Beşiktaşlı olmayacağını söylemesi üzerine babası da "Sen çık, ben Galatasaraylı olurum oğlum" diye yanıt verdi.

Diyaloglar sırasında gülüşmeler yaşandı.