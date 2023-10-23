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23 Ekim 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 07:30:00

Kahramanların emanetine saygı

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Bin 800 rakımlı yaylada bakkal sahibi Ali Akpınar, şehit çocuklarından para almıyor. "Bir yerde görmüştüm benimde çok hoşuma gitti" diyen Akpınar'ın dükkan kapısında, "Şehit çocukları bu bakkaldan ücretsiz alışveriş yapabilir" yazıyor.

GÖRENLER TAKDİR EDİYOR

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Haçka Yaylası'nda bakkal işleten Ali Akpınar, şehit çocuklarının yaptığı alışverişlerden para almıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yaylada market dükkanının önüne, "Şehit çocukları bu bakkaldan ücretsiz alışveriş yapabilir" yazılı pankart asan Akpınar'ın bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

'YAPILMASI GEREKEN BUYDU'

"Bir yerde görmüştüm benimde çok hoşuma gitti" diyen bakkal işletmecisi Ali Akpınar, "Yapmamız gereken buydu diyerek bunu yazdım. İçimden geldi. Tamamen maneviyatla alakalı bir şey. Görenler sağ olsun herkes olumlu tepkiler veriyor. Geçen yıl bu pankartı buraya astım. Yaylada böyle bir şey yapmak istedim. Gelen şehit çocukları oluyor. Kimseye nerelisin, kimsin demiyoruz" dedi.

Etiketler : trabzon şehit alışveriş
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