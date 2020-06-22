Kağıthane'de zincirleme kaza

22 Haziran 2020 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 15:46:00
Kağıthane'de zincirleme trafik kazası! Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı
Son dakika haberler: Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.