Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kaynak: AA
Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin helikopter desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.
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