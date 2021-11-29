29 Kasım 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 16:00:00
Kadınlara ücretsiz kick boks eğitimi
Son dönemde artan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi kick boks kurslarına ilgi artıyor.
Son dönemde artan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi kick boks kurslarına ilgi artıyor. Tuzla'da kadınlar, ücretsiz olarak verilen kurslara katılarak hem kick boks öğreniyor hem de herhangi bir şiddet olayında kendisini savunmayı öğreniyor.
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