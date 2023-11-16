Kadınlar balon pilotluğu eğitiminde
Kapadokya'da 30'u kadın 40 genç balon pilotluğu eğitimi alıyor.
Kapadokya'da, Avrupa Birliği'nce (AB) finanse edilen projeyle 30'u kadın 40 genç balon pilotluğu eğitimi alıyor. Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Geleceğinizi Şekillendirin" projesi kapsamında, Nevşehir'de yaşayan 18-29 yaş aralığında, eğitimde ve istihdamda yer almayan 30'u kadın 40 gence ücretsiz balon pilotluğu ve balon bakım teknisyenliği eğitimi veriliyor.