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20 Kasım 2022 Pazar 19:33:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 19:33:00

Kadın terörist Albashır'ı Antakya'dan alıp Ceyhan'a götürmüşler

Kaynak: DHA

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İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden birinin insan kaçakçılığı yaptığını, Albashır ve firari şüpheli Bilal Hasan'ı Antakya'dan araç ile alıp Ceyhan'a götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'ın arasın da olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden Süleyman Güder ve Tareq Alkhatıb'ı yakaladı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan Süleyman Güder ve Tareq Alkhatıb Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili toplam tutuklanan şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.

"OLAYLARIN BU NOKTAYA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNEMEDİM"

Şüphelilerin İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmaları ortaya çıktı. Tareq Alkhatıb savunmasında, "Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli Süleyman Güder ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

TERÖRİST ALBASHIR'I ANTAKYA'DAN ALIP CEYHAN'A KADAR GÖTÜRMÜŞLER

Sulh Ceza Hakimliği şüphelileri tutuklama gerekçesinde Tareq Alkhatıb'ın kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hasan'ı Hatay Antakya'dan araç ile alıp Ceyhan'a götürdüğünü itiraf ettiği anlatıldı. Gerekçede, Tareq'e Albashır'ı ve Bilal Hasan'ı götürmesini diğer şüpheli Süleyman Güder'in teklif ettiğini ve devamında Tareq Alkhatıb'a aracıyla bu süreçte takip ettiğini anlattığı belirtildi. Hakimlik delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler : İstiklal Caddesi bomba Albashır
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