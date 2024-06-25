Kadın kadını neden kıskanır?

Kıskançlık gizemli bir hayranlıktır. Kıskançlık her insanın yaşayabileceği sade bir duygudur. Kadının kadına destek olması gerekirken köstek olan karakterler olabilir. Kıskançlık duygusunun temelinde güvensizlik ve eksiklik yatar. Kişinin kendisini tamamlamamasından dolayı yapbozun eksik parçalarını başkasında görür. Bu da kişinin kıskançlığına sebep olur. Karşı tarafın zekası, güzelliği ve zenginliği kişinin kıskanç olması için sebeptir.

Kıskançlığın önüne nasıl geçilir?

İki iyi yakın arkadaşın da birbirini kıskandığını görmemiz mümkün. Kıskançlık kişiyi geliştiriyorsa iyi, kişinin gelişimini engelleyip sinirlenmesine sebep oluyorsa çok tehlikelidir. Kıskançlık, huzuru zedeleyip, sevgiyi ortadan kaldırır. Kıskançlık duyusuna düşmemek için kişinin kendisine değer vermesi, kimseyle kıyaslamaması gerekir.

Bir kadın bir kadını neden kıskanır?

Kadın, kendisini yetersiz hisseder. İstediği gibi biri olmayıp dengi olmak istediği kişiyi kendisi yerine koymak ister.

Birinin kıskanç olduğu nasıl belli olur?

Özgüvensizlik, değersizlik hissi, ani agresyonlar bu kişilerde en sık görülen özelliklerdir. Ancak tam zıttı olacak şekilde; yüksek ego, kompleksi ve sessizlik de kıskanç insanların kişilik özellikleri arasında yer alabilmektedir.