Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetime, Özel Güvenlik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler de katıldı.

Denetimde, kapıda bulunan güvenlik görevlilerinin iş yeriyle anlaşmasının olup olmadığı, yetki belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Şartlara uygun olmayan iş yerlerinin sahiplerine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında adli işlem, güvenlik görevlilerine ise 3 ila 18 bin lira arasında değişen idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, polis ekipleri eğlence mekanlarında sigara yasağına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.