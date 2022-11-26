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26 Kasım 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 07:00:00

KADES'le ikinci bir hayat

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Uyuşturucu bağımlısı eşinden yıllardır şiddet gören Esra Güzel, KADES sayesinde yaşadığı cehennem azabından kurtuldu. Kendisi ve üç çocuğunu tehlikede hissettiği her anda 'panik butonu'na basan genç kadının kabusu nihayet son buldu.

Uyuşturucu bağımlısı eşinden yıllardır şiddet gören Esra Güzel, KADES sayesinde yaşadığı cehennem azabından kurtuldu. Kendisi ve üç çocuğunu tehlikede hissettiği her anda 'panik butonu'na basan genç kadının kabusu nihayet son buldu.

Adana'da yaşayan Esra Güzel'in (25) dramı, polisin evine yaptığı ziyaretle ortaya çıktı. 15'inde çocuk gelin olan Güzel, 17'sinde anne oldu. Eşi Abdülkadir Ünal'ın madde bağımlısı olduğunu öğrendiğindeyse dünyası başına yıkıldı. Uyuşturucu krizine giren eşinin şiddetine, ailesi ve çocuklarına bir zarar gelmesin diye her defasında boyun eğdi. Sonrasında Kadın Destek Programı (KADES) ile tanıştı, cep telefonuna yüklediği 'panik botunu' ile hayatı kurtuldu.

Hakkında 'uzaklaştırma kararı' çıkarttığı eşi, sırf uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yapınca tutuklandı; Güzel de çocuklarını yanına alıp, tek odalı evde hayata tutunmaya çalışıyor. Kabustan, KADES sayesinde kurtulduğunu anlatan Güzel, "Eşimin bana yönelik her şiddet eyleminde 'panik butonu'na basarak yardım istedim. Saat kaç olursa olsun, butona bastığım her an polisi yanımda gördüm. Onların müdahaleleriyle bugün hayattayız. Beni KADES kurtardı" yorumunu yaptı. (SONER KAN)

Etiketler : uyuşturucu kades esra güzel adana
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