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28 Mart 2022 Pazartesi 10:21:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 10:31:00

Kaçkar'ın zirvesindeki dağ keçilerine helikopterle yem

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Rize'de Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Rize'de Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaylalara ve tabiat parklarına yem ulaştırmasında güçlük yaşandı. Çengel boynuzlu dağ keçilerine mısır ve buğday götürmek için Turkey-Ayder Heliski ekibinden destek istendi.

Desteğin sağlanması ile Kaçkarlarda 3 bin rakımın üzerindeki bölgelere helikopterle yem taşındı. Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, "Geçen yıl bölgede 215 ton yemleme yapılırken, bu yıl 3 ayda 258 ton yemleme gerçekleştirdik. Yaban hayatı popülasyonunda yüzde 10'luk artış" dedi.

Kaçkar Dağları bölgesine helikopterle 3 ayda toplam 45 ton yem bırakıldı.

Etiketler : dağ keçileri Cüneyt Aloğlu Kaçkar Dağları
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