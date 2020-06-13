Kaçak yapı yapan kişiler yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çelikhan ilçesi Yağızatlı köyünde icra edilen önleyici devriye esnasında F.N, Ş.E.G, H.G, ve E.N isimli şahıslar şüpheli hareketleri üzerine durduruldu. Şahısların kaçak kazı için hazırlık yaptığı tespit edildi. Şahıslar ile birlikte 1 adet detektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirilmiştir.

Şahıslar adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.