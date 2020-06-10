Kaçak avcılar fotokapana yakalanınca cezayı yedi

Kaçak avcılar fotokapana yakalanınca cezayı yedi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şubesi'ne bağlı av koruma ekibinin il genelinde biyolojik çeşitlilik izleme, biyokaçakçılık ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla doğada birçok noktaya konulan fotokapanların görüntü kayıtları tarandı.



5 kişi tespit edildi

Görüntü kayıtlarında, Hatay'ın Samandağ, İskenderun- Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı avlanan 5 kişi tespit edildi.

Batıayaz Jandarma Komutanlığı'nın tahkikatı sonucunda kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 5 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.