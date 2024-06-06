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06 Haziran 2024 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 16:02:00

Kabızlığı yok eden 3 yiyecek

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İnsanın midesinde kramplara yol açan kabızlıktan kurtulmanın yolu sindirimi hareketlendiren besinleri ve yiyecekleri tüketmek. Kabızlığı yok eden 3 yiyecek sizi hafifletebilir.

Kabızlık yetişkinlerin ve çocukların en sık yaşadığı sağlık sorunlarından biri. Mide kramplarına dahi tol açan kabızlık aynı zamanda insanı uyuşuk hale de getirir. Düzenli olarak kabızlık sorunu yaşayanlar lifli yiyecekleri tüketmelidir. Çünkü lifli meyveler ya da yiyecekler sinidirimi harekete geçirir. İşte kabızlığı yok eden 3 yiyecek...

Elmalar

Lifli bir meyve olan elma kabızlık için etkilidir. Vücuttaki iltihabı hafifletir ve cildi güzelleştirir.

Kuru erik kayısı

Kuru erik, hurma veya kuru üzüm gibi kuru meyveler lifle doludur. Kuru erik ayrıca kabızlık sırasında rahatlama sağlamak için doğal bir müshil görevi gören sorbitol içerir.

Kuruyemişler

Kuruyemişler kalorilerle doludur, bu nedenle günlük olarak tükettiğiniz miktara dikkat etmelisiniz. Ancak fıstık, badem ve ceviz gibi kuruyemişler lif açısından zengindir. Bir avuç bademde yaklaşık 3 gram lif bulunurken, antep fıstığı ve cevizlerde yaklaşık 2,5-2,9 gram lif bulunur.

Etiketler : kabızlık kabızlığı yok eden 3 yiyecek yiyecek
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