VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız
Rusya'dan ABD'ye Suriye eleştirisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz
Peru Cumhurbaşkanı Castillo gözaltına alındı
Bakan Dönmez: Vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız
Kalp krizi geçiren sürücü direğe çarparak hayatını kaybetti
Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
AB, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini hazırladı
Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Özer: Okullaşma oranı tüm kademelerde yüzde 95'in üzerine çıktı
Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Rusya Merkez Bankası: Petrole tavan fiyat ve yaptırımlar yeni ekonomik şoklar arasında
Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma
İsveç, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladığını açıkladı
İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
Hakkari'de 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek desteği
Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı
Time dergisi Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti
Bitkisel üretimde rekor bekleniyor
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçaklı saldırı
Angela Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadığı konusunda öz eleştiride...
07 Aralık 2022 Çarşamba 19:10:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 19:10:00

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda raydaki bir parçanın yerinden çıkması sonucu seferler bir süre aksarken, yolcular tramvay yolunda yürüdü.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Bağcılar istikameti Fındıkzade istasyonunda raydaki bir parça yerinden çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine istasyondaki görevliler, çıkan parça için çalışma başlattı.

Bu sırada Bağcılar istikametine seyir halindeki tramvay, yolcularını indirerek Kabataş istikametine geri döndü. Yolcular, tramvay yolundan yürüyüp, bir sonraki istasyonda araca bindi.

Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü.

Öte yandan, arıza sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Etiketler : Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Bağcılar
Yıllar teğet geçti

Yıllar teğet geçti
‘El Turco'nun çekimleri durdu

‘El Turco'nun çekimleri durdu
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
Sanat eserleri topluyor

Sanat eserleri topluyor
Kadının gücü var

Kadının gücü var
Oyunculuktan yönetmenliğe

Oyunculuktan yönetmenliğe
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Hayali babayla düet yapmak

Hayali babayla düet yapmak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX