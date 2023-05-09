Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bazı duraklarda seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır " ifadeleri kullanıldı.