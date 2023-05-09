Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bazı duraklarda seferler yapılamıyor
Kaynak: AA
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin bazı duraklar arasında yapılamadığı belirtildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır " ifadeleri kullanıldı.
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