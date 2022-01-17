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17 Ocak 2022 Pazartesi 20:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 20:30:00

John Wick'in lunapark treni Dubai'de açılıyor

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Dubai'deki bir eğlence parkı, film serisi John Wick'ten ilham alan dünyanın ilk hız trenini bu ay açacak.

Dubai'deki bir eğlence parkı, film serisi John Wick'ten ilham alan dünyanın ilk hız trenini bu ay açacak. Filmin yapım ekibinin yardımıyla tasarlanan eğlence merkezi, Continental Hotel'i andırıyor.

Açlık Oyunları, Shrek, Yeşil Yaban Arısı ve Kung-Fu Panda temalı trenleri olan lunapark Motiongate Dubai, yeni treni John Wick: Open Contract'ın açılışını 21 Ocak'ta yapacak.

Etiketler : John Wick Dubai Continental Hotel
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