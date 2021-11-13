Jel mum satarak oğlunu tedavi ettiriyor

Nadir görülen lizensefali hastalığı ile epilepsiye yol açan west sendromu olan 10 yaşındaki Yusuf'un annesi Esra Erguvan, devlet tarafından karşılanan tedavi ve bakım masraflarına destek olmak için hazırlığı jel mumları sosyal medya üzerinden satıyor. Bursa'da yaşayan anne Erguvan "Yusuf bize sağlığın en büyük zenginlik olduğunu öğretti" diyor.