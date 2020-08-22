Nemrut Dağı'na hayran kaldı

Malatya’ya bir dizi ziyaretler için gelen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, beraberinde Vali aydın Baruş ve diğer yetkililerle birlikte Malatya’nın Pütürge ilçesi güzergahından giderek Nemrut Dağı’nı ziyaret etti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi ile Malatya’nın Pütürge İlçesi sınırları arasında bulunan ve dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Nemrut Dağı’ndaki dev heykelleri görüp hayran kalan Büyükelçi Akio Miyajima, Nemrut Dağı hakkında bilgi de aldı.

İlk kez Nemrut Dağı’na gittiği belirtilen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın dünyanın 8.harikası olarak nitelendirilen Nemrut Dağı’ndaki dev heykelleri görüp hayran kaldığı ve ülkesinden buraya daha fazla turist gelmesi için çaba göstereceğini söylediği öğrenildi.