Japon balıkları birçok ilde akvaryumları süslüyor

Antalya'da 40 dönüm arazide kurulan çiftlikte yetiştirilen binlerce Japon balığı, Türkiye'nin çeşitli illerindeki akvaryumları süslüyor.

İstanbul'da süs balığı ithalatı yapan Rıdvan İmamoğlu, 11 yıl önce Antalya'nın Serik ilçesi Burmahancı mahallesinde 40 dönümlük boş arazi satın alarak süs balığı üretimi için kolları sıvadı.

Alana 6 ton su kapasiteli 560 beton havuz ve 30 toprak havuz kuran İmamoğlu, damadı Hüseyin Madenci ile Japon balığı üretmeye başladı.

Havuzlarda renkleriyle adeta görsel şölen sunan balıklar, Türkiye'nin dört bir yanındaki akvaryumları süslüyor.

Tesisin işletme müdürü Hüseyin Madenci, AA muhabirine, Rıdvan İmamoğlu ile 1989 yılında Bulgaristan'dan göç ederek İstanbul'a yerleştiklerini söyledi.

İstanbul'da süs balığı ithalatı yaparken "Neden kendimiz üretemiyoruz?" diye kendilerine sorduklarını ifade eden Madenci, "Üretim yapmak için Serik ilçesindeki bu araziyi tercih ettik. 40 dönüm üzerine sistemli bir üretim çiftliği kurduk. Çiftlikte ürettiğimiz balıklar büyük ilgi gördü. Japon balıklarının 'oranda, kelebek kuyruk, ranchu, ryukin' cinslerini üretiyoruz." dedi.

- "GENELDE TOPTANCILARA VE PETSHOPLARA SATIŞ YAPIYORUZ"



Birkaç sene önce tropikal balık türlerini de yetiştirdiklerini ancak kaliteyi yakalamak için sadece Japon balığına yöneldiklerini anlatan Madenci, "7 sene küçük Japon balıklara yoğunlaştık. 2 yıldır da Avrupa standartlarında tam kalite, daha iri balıklar üretiyoruz. Kaliteye yönelik çalışma yaptığımız için havuzlardaki balık sayısını azalttık. Önce milyonu aşan balık üretirken şimdi yılda 500 bin civarında balık üretiyoruz. Örneğin orkide kuyruk türünü Türkiye'de ilk defa bu çiftlikte ürettik, çok büyük ilgi gördü." diye konuştu.

Türkiye'nin bütün illerine balık gönderdiklerine işaret eden Madenci, "Özellikle büyük şehirlere yoğun sevkiyatımız var. Genelde toptancılara ve petshoplara satış yapıyoruz. Anaç balıklarımızı ayrı havuzlarda yumurtlatıp ardından yavruları toprak havuzlarda büyütmeye alıyoruz. Daha sonra büyük ağlarla bu havuzlardan alıp kalitesine göre ayırıyoruz ve satışını yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

- "KOVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE AKVARYUM BALIKLARINA İLGİ ARTTI"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların evlerde daha çok zaman geçirmeye başladığını anlatan Madenci, "İnsanlar salgın sürecinde akvaryum balıklarına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Balıklarımız daha fazla ilgi gördü. Bize sosyal medyadan ulaşan insanlar bilgi aldı, sipariş verdi. Balık beslemek onları bu dönemde mutlu etti." dedi.

Akvaryum balığının üretildiği bir tesiste çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Madenci, "Hem su sesi hem de Toros Dağları'nın eteklerinde bol oksijen içerisinde balık üretimi, insana mutluluk veriyor. Herkese evinde akvaryum balığı beslemeleri tavsiyesinde bulunuyorum. İnsana huzur veriyor, rahatlatıcı bir etki bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.