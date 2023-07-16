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16 Temmuz 2023 Pazar 08:11:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 08:11:00

Jandarmanın sağ kolu TANK

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Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığı'nda eğitilen Belçika Malinois cinsi 4 yaşındaki iz takip köpeği "Tank", 2020'de Tokat'ta görevlendirildi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığı'nda eğitilen Belçika Malinois cinsi 4 yaşındaki iz takip köpeği "Tank", 2020'de Tokat'ta görevlendirildi. Aranan kişilerin bulunmasından jandarmanın en büyük yardımcısı olan "Tank", gösterdiği başarılarından dolayı JAKEM tarafından bu yıl başarı işareti ile ödüllendirildi. Tank'ın aldığı işaret, tasmasına takıldı.

Etiketler : Jandarmanın sağ kolu TANK At ve Köpek Eğitimi Merkezi Belçika Malinois cinsi
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