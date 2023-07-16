Jandarmanın sağ kolu TANK

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığı'nda eğitilen Belçika Malinois cinsi 4 yaşındaki iz takip köpeği "Tank", 2020'de Tokat'ta görevlendirildi. Aranan kişilerin bulunmasından jandarmanın en büyük yardımcısı olan "Tank", gösterdiği başarılarından dolayı JAKEM tarafından bu yıl başarı işareti ile ödüllendirildi. Tank'ın aldığı işaret, tasmasına takıldı.

