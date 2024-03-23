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23 Mart 2024 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 08:08:00

Jandarma'dan mutlu eden ziyaret

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Afyonkarahisar'da Jandarma Komutanlığı personeli 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlıları ziyaret ederek, gönüllerini aldı.

Afyonkarahisar Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlıları ziyaret ederek, gönüllerini aldı. Dinar ilçe Jandarma Komutanlığı ilçeye bağlı Tatatlı ve Haydarlı karakollarında görev yapan personel tarafından yaşlılar evlerinde, tarla ve çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret edildi.

Yaşlıların ellerinden öpen jandarma personeli yaşlıların hatıralarını sorarak yaşlılar haftasını kutladı.

Etiketler : afyonkarahisar jandarma yaşlılara saygı haftası
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