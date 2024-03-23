Jandarma'dan mutlu eden ziyaret

Afyonkarahisar Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlıları ziyaret ederek, gönüllerini aldı. Dinar ilçe Jandarma Komutanlığı ilçeye bağlı Tatatlı ve Haydarlı karakollarında görev yapan personel tarafından yaşlılar evlerinde, tarla ve çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret edildi.

Yaşlıların ellerinden öpen jandarma personeli yaşlıların hatıralarını sorarak yaşlılar haftasını kutladı.