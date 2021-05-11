Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi Esenli, Osmanpaşa ve Tayip köyüne giderek ev ev dolaşıp çocuklarla bayramlaştı. Ekipler, oyuncak, boyama kitabı ve çikolata dağıtarak çocukları sevindirdi.

MUHTAR: İLK DEFA GÖRÜYORUM

Tayip Köyü Muhtarı Ercan Kocamaz, "53 yaşındayım ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Çok güzel bir şey, köyümüzde hediye alamayan çocuklarımız vardı, onları sevindirdiler" dedi. Hediye alan çocuklardan Hasan Düzgören de "Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR, TORUNLAR SEVİNDİ



Köy halkından Kemal Düzgören "Çocuklarımızı ve torunlarımızı sevindirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben 65 yaşındayım ilk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.