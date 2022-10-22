İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 795 bin 175 lira ceza
Kaynak: AA
İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 795 bin 175 bin lira ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyer çeken ekipler temizleme çalışması yaptı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, Türk bandıralı "Energy 1"in denizi kirlettiği belirlendi.
Gemiye, 795 bin 175 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması yaptı.
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