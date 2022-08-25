VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Malazgirt Zaferi'nin 951.yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi devam ediyor
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Rus Duma Konseyi Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları kınadı
Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı
Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi
İstanbul Tersanesi Komutanlığı donanmanın Mavi Vatan'daki 'kalesi' oldu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi
Dünyada maymun çiçeği vaka artışları son bir haftada yüzde 21 azaldı
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
TFF Başkanı Büyükekşi: Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır
Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin'in Dele Alli heyecanı
Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Bakan Ersoy'dan Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki
NASA, yeni nesil mega roketini test uçuşu için Ay'a göndermeye hazırlanıyor
Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu'ya yönelik tehdit içeren konuşmalara soruşturma
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
"Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri kötüleştirebilir"
Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı
Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 137 bin artırıyor
25 Ağustos 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 19:00:00

İzmirli öğrenciler Batman'ı gezdi

ABONE OL

24 ilde gerçekleştirilen ve 14 hafta süren proje ile her ilden 44 öğrenci aldıkları basketbol, oryantiring, sosyal uyum ve farkındalık eğitimlerini tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında İzmir'den aileleriyle gelen öğrenciler, Batman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. 24 ilde gerçekleştirilen ve 14 hafta süren proje ile her ilden 44 öğrenci aldıkları basketbol, oryantiring, sosyal uyum ve farkındalık eğitimlerini tamamladı.

Etiketler : İzmirli öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı Batman
İzledikçe sinir oluyorum

İzledikçe sinir oluyorum
İmparatoriçenin doğum günü

İmparatoriçenin doğum günü
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Değerlerimizi kaybettik

Değerlerimizi kaybettik
Karan'la eğlence

Karan'la eğlence
70 bin kişilik koro

70 bin kişilik koro
Küslük bitti

Küslük bitti
İkinci kez annelik için geri sayımda

İkinci kez annelik için geri sayımda
Genç oyunculara destek

Genç oyunculara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes