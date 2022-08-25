İzmirli öğrenciler Batman'ı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında İzmir'den aileleriyle gelen öğrenciler, Batman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. 24 ilde gerçekleştirilen ve 14 hafta süren proje ile her ilden 44 öğrenci aldıkları basketbol, oryantiring, sosyal uyum ve farkındalık eğitimlerini tamamladı.