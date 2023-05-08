VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü
EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenecek
Bakan Kurum: Tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı
Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Türkiye'den, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı
Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:12:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:12:00

Türk kara sularına geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili açıklarında geri itilen can salındaki 20 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Yunanistan İzmir
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama
Nazara karşı mavi önlem

Nazara karşı mavi önlem
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
20 milyonluk reyting önlemi

20 milyonluk reyting önlemi
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
"Ailem oyuncu olmamı istemedi"

"Ailem oyuncu olmamı istemedi"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX