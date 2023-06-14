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14 Haziran 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 10:30:00

İzmir'deki operasyonda yaklaşık 1 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi

Kaynak: AA

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İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi suçundan aranması olan A.D'nin Konak ilçesindeki ofisine operasyon düzenledi.

Ofisteki aramada 10 doldurulmuş senet, 3 çek, 3 satış sözleşmesi, 2 bilgisayar, 2 pos cihazı, 13 firmaya ait 17 kaşe, 16 klasör farklı şirketlere ait kuruluş belgeleri, vekaletnameler ve imza sirküleri, farklı kişilere ait çok sayıda vekaletname ile farklı firmalara kesilmiş ve yaklaşık değeri 1 milyar lira olan naylon fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : izmir operasyon naylon fatura
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