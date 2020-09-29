İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: 22 kişi tutuklandı
Kaynak: IHA
İzmir Emniyeti, düzenlediği 19 ayrı operasyonla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan baskınlarda yakalanan 42 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalarda ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamda ekipler, 19 ayrı operasyona imza attı. Yapılan operasyonlarda, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yine baskınlarda; çok sayıda uyuşturucu maddeler, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği ile 221 adet mermi-fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 42 kişiden 22’si ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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