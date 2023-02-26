İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
Kaynak: AA
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.
İzmir'de olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.
- İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
- Mardin'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
- Ebrar Sitesi'nde düşen pencerenin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde enkazdan kurtuldular
- Kahramanmaraş'ın 75 mahallesinde altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
- Eski akülü araçları bağışa çevirdi
- Açılmayan kapı hayat kurtardı