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20 Ağustos 2020 Perşembe 14:57:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 14:57:00

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: IHA

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İzmir Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi Sağlaşık mevkiinde bir ev ve bahçesinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 70 kök kenevir bitkisi, 4 bin 576 gram kubar esrar, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili Y.A., Z.A., A.A. ve Y.A. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri, drone ile görüntülendi. Görüntüde kenevir bitkilerinin ekildiği alanlar havadan görüldü.

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