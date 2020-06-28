İzmir'de korkunç trafik kazası!

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28 Haziran 2020 Pazar 07:43:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 07:43:00

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: AA

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'nde C.K. yönetimindeki 35 KIR 69 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk'e (25) çarptı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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