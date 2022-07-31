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31 Temmuz 2022 Pazar 15:44:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 15:44:00

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

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İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.

Etiketler : Çamönü Mahallesi YANGIN İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
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