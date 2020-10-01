İzmir'de polisin baskın yaptığı depoda 11 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de polisin baskın yaptığı depoda 11 bin litre etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlar Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 litrelik bidonlar içerisinde 11 bin litre etil alkol, 5'er litrelik 3 bin 600 boş bidon ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtmada kullanılan makine bulundu.

N.N. ve N.O. gözaltına alındı.