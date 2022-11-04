İzmir'de otobüs minibüsle çarpıştı: 17 yaralı
Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ilçesinde otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 17 işçi yaralandı.
İzmir-Çanakkale kara yolunda kağıt fabrikası yakınlarında 60 yaşındaki E.S'nin kullandığı servis minibüsü ile aynı yönde ilerleyen 36 yaşındaki M.O'nun kullandığı servis otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan işçilerden 17'si yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi ve Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.