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09 Eylül 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 15:00:00

İzmir'de orman yangını

Kaynak: AA

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler : izmir gaziemir sarnıç göleti orman yangını
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