İzmir'de orman yangını
Kaynak: AA
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
#SONDURUM İzmir'de orman yangını meydana geldi. Gaziemir'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/dw8Re92Ql5— 24 TV (@yirmidorttv) September 9, 2023