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27 Temmuz 2023 Perşembe 16:22:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 16:22:00

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alim Selçuk (60) yönetimindeki 35 Z 2403 plakalı otomobil, Yolüstü Mahallesi yakınlarında Umut M'nin kullandığı 35 ZCA 21 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Alim Selçuk'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : İzmir Ödemiş kaza kamyonet otomobil çarpışması izmir kaza
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