İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 22 arazöz de alevlere müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması ile yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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