İzmir'de lokantada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İzmir Adliyesi yakınındaki lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2020 yılında 2 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 11 sanıklı davanın tarafları, duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınında bulunan döner lokantasında karşı karşıya geldi.

Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.