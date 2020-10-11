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11 Ekim 2020 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 10:33:00

İzmir'de hastanede dehşet anları! İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti

Kaynak: DHA

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İZMİR Bornova ilçesindeki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle gelen G.B., doktor muayenesinin ardından iyi olduğu tespit edilince doktor M.B.(27) tarafından maske takılması istendi. İmam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Ö.Ş.(19) eşini uyaran doktora önce bıçak çekti ardından darp etti. Olaya karışan Ö.Ş. ve G.B. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi.

Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğu belirlendikten sonra doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi.

Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darp etti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı.

Doktorun şikayetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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